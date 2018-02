Tolle Tage – sexuelle Übergriffe gehören dazu

Ich kenne den Rheinischen Karneval noch aus nachpubertierenden Teenagerjahren, mithin aus einer Zeit, da sich Eindrücke gern besonders scharf festsetzen. In Düsseldorf, nicht weit von meiner Geburtsstadt Essen entfernt, wurde ich am Rosenmontag von einer Gruppe offenherziger Krankenschwestern „untersucht“, die allesamt ebenso unecht waren, wie der Polizist, der mich anschliessend – in EINEM Wort – „festnahm“, angeblich wegen eines Verkehrsdelikts. Der Mummenschanz blieb friedlich. Die gute alte Zeit, man erinnert sich gern.

Noch heute trifft man in den Strassen der Rheinmetropolen des Faschings auf Polizisten, es sind sogar jede Menge, aber sie blicken ernster drein als damals – und sie sind meistens echt. So wie die zugeknöpften Krankenschwestern, die es in Einsatzwagen oder Hospitälern zu bewundern gilt, dann,wenn sich die zugeschwollenen Augen wieder öffnen lassen .

Für den landläufigen Deutschen klingt diese kleine Zeitreise nach einem gewissen Abstieg. Nicht so für die Obrigkeit. Die Aachener Polizei etwa zog gestern laut RP-Online „eine erste positive Bilanz. Insgesamt sei es ruhig geblieben. Zwischen 11 Uhr morgens und 1 Uhr in der Nacht gab es 235 Einsätze für die Polizei“. Alle 4 Minuten ein Einsatz, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da kann man schon den Sekt kaltstellen!

Der öffentliche Fokus liegt aber eher auf Köln, Verständlich, Karneval ist hier Feiertag Nummer eins. In der Metropole, mittlerweile Europaweit als Stadt der „Armlänge Abstand“ bekannt, wurden 356 Strafanzeigen aufgenommen, 144 Fällen von Körperverletzung eingeschossen.

Auch zu „vereinzelten“ Vergewaltigungen „soll“ es gekommen sein, meldet die Presse. Einen Intensivstraftäter, der bereits vorher einschlägig bekannt war und scheinbar immer wieder laufen gelassen wurde, holte die Polizei für eine Befragung „aus dem Bett“ (wo er inzwischen wahrscheinlich wieder friedlich schlummert).

Dass sich die Zahlen in diesem besonderen Kriminalsegment noch erheblich nach oben erweitern können, darf angenommen werden. Die 3 großen P´s bürgerlicher Fürsorge – Politik, Presse und Polizei – fassen das Thema Gewalt gegen Frauen nur ungern an – weil die Zahlen den Bürger dem „wichtigeren“ Thema Re-Migration entfremden könnten. So hatte die bei deutschen KleinDeliktionären (Knöllchen etc) stets hellwache Polizei die unter ihren eigenen Augen abgelaufenen Domplattenereignisse so lange vertuscht und beschönigt, bis die Anzeigenflut wegen sexueller Übergriffe in der 3stelligkeit angekommen war. Zurückgerudert wurde gemeinsam, zusammen mit der NRW-Regierung und den Medien, die ebenfalls weggesehen hatten.

Noch anderthalb Jahre nach den Treibjagden konnte man von einem „Experten“ in einer Diskussionsrunde auf phoenix folgendes Statement hören:

„Naja, in KÖLN. Ich habe lange in Mainz gelebt, und wenn die drei oder vier oder fünf tollen Tage sind, dann sind sozusagen sexuelle Übergriffe etwas, das irgendwie DAZUGEHÖRT. Und wenn dann außerdem noch dort junge Leute stehen, die weder die Sprache beherrschen, um die es geht, die weder die Kenntnis haben, in welche Art von kultureller Haltung kann ich mich hier begeben, ohne dass ich in eine schwierige Situation komme, also fremd unter Fremden zu sein…“

Der Knaller-Ausspruch stammt von Uwe-Karsten Heye, gewesener Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und Vorstandsvorsitzender des Vereins „Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland“, der auch von staatlichen Stellen generös alimentiert wird.

Henryk M. Broder kommentierte das mit den Worten: Jetzt müsste der Verein nur noch in „Arsch zeigen!“ umbenannt und Uwe-Karsten Heye zum Vorsitzenden auf Lebenszeit ernannt werden.