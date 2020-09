Der Krüger-Nationalpark ist die beliebteste Touristenattraktion Südafrikas. Doch um das Tierwohl ist es schlechter bestellt, als in den meisten Schlachthäusern der Welt.

Tierschützer bemängeln seit langem diese unhaltbaren Zustände. Anders als in der freien Natur hätte der Mensch in den vielen Nationalparks sehr wohl eine Verantwortung, das Tierleid zu verringern. So kann der Todeskampf eines Zebras, das von einem Krokodil angefallen wird, bis zu mehrere Stunden dauern. Das alles ohne Betäubung.

Die europäische Kommission hat bereits grünes Licht für ein Forschungsprojekt gegeben und 30 Millionen Euro Fördergelder zugesagt. In der ersten Phase sollen Parkranger mit Betäubungsgewehren an Futterplätzen und Wasserstellen Wache halten und wann immer ein Beutetier von einem Fleischfresser angefallen wird, sofort eingreifen und die Opfer betäuben, damit sie nicht unnötige Qualen erleiden müssen.

In der zweiten Phase sollen Krokodile, Raubkatzen und andere Jäger gentechnisch manipuliert und so auf vegane Kost umgestellt werden. „Das sind wir den Tieren schuldig, aber auch den vielen Kindern, die dann nicht mehr diese schrecklichen Szenen mit ansehen müssen, wenn sie von ihren verantwortungslosen Eltern mit auf Safari genommen werden“, sagt Meike Dierwell vom Institut für Bioethik der Universität Kapstadt, die das Projekt leiten soll.