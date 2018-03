Telford: Über 1000 weiße Mädchen vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen

Und noch ein Kinderschänderskandal erschüttert Großbritannien. Über 1000 Opfer sollen laut Recherchen der Tageszeitung Mirror zu beklagen sein. Seit Anfang der Achtziger Jahre haben Sex-Gangs gezielt weiße Mädchen missbraucht, vergewaltigt, unter Drogen gesetzt und zur Prostitution gezwungen. Die Recherchen haben 18 Monate gedauert und laut den Reportern vom Mirror sei der Skandal noch schlimmer als der von Rotherham. Die Vorfälle in Telford seien den Behörden mindestens seit zehn Jahren bekannt gewesen, aus Furcht vor Rassismusvorwürfen, habe man aber die Herkunft der Täter und das wahre Ausmaß des gewerbsmäßigen Missbrauchs verschwiegen.

