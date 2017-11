FakeNews by @tagesschau: Winterdorf, Wintermann, Lichtermarkt, Kopftuchbarbie – alles nur rechte Propaganda?

In Bingen am Rhein, jener Ort an dem ein Araber seine Unterkunft mit Hakenkreuzen „verzierte“ und Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu einer Lichterkette gegen Rechts aufrief, da heißt der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt schon seit Jahren „Winterdorf“.

Und alle Jahre wieder kommen Tagesschau und andere Zwangssender mit fadenscheinigen „Faktenchecks“ daher, die für „Gerüchte“ über das Verschwinden der Weihnachtsmärkte nur Spott übrig haben und die Fakten verdrehen.

Natürlich verschwinden die Weihnachtsmärkte nicht von heute auf morgen, aber sie werden umgedeutet. Discounter retuschieren Kreuze auf Verpackungen, Gipfeĺkreuze werden regelmäßig von „Unbekannten“ zerstört, Barbie trägt Kopftuch, als wäre diese Art der Frühsexualisierung von kleinen Mädchen immer schon Teil der abendländischen Kultur gewesen und nach Regenbogen-Nikoläusen tauchen die ersten „Wintermänner“ in den Regalen auf.

Auch dieser Weihnachtsmarkt wurde zum Lichterfest deklariert – das fehlt natürlich im „Faktenfinder“ der Tagesschau.

Ich kenne kein Land außer Deutschland, das seine eigene Kultur und Tradition so über Bord wirft👎👎👎 pic.twitter.com/KrpNOtbgQl — Erika Steinbach (@SteinbachErika) November 14, 2017

Aus den Sankt-Martins-Umzügen ist vielerorts schon längst ein „Laternenfest“ geworden, besonders dort, wo man aus unerfindlichen Gründen Schweinefleisch von der Speisekarte gestrichen hat. Und die großen Weihnachtsmärkte, die ihren Namen noch nicht abgelegt haben, werden mit Merkellego vor Terror geschützt, das muss auch die Tagesschau widerwillig erwähnen – über das Silvester zu Köln hüllte man sich tagelang in Schweigen.

Halten wir mal fest, es gibt Zipfelmänner, Jahresendfiguren und jetzt den fröhlichen Winter-Mann. Was kommt als nächstes? Die drehen doch alle am Rad. — Richtungsweiser (@R1chtungsweiser) 16. November 2017