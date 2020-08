Zahlreiche Kanäle übertragen heute die Demonstrationen in Berlin. Die Polizei will auf strikte Einhaltung der Maskenpflicht pochen. Presse und Politik unterstützen die Gegendemonstrationen und bezeichnen die Teilnehmer am Tag der Freiheit als „Covidioten“, „Coronaleugner“ und „Rechtsextreme“.

Eine Versammlung hat sich von der Straße #UnterdenLinden in Bewegung gesetzt. Nachdem der Versammlungsleiter die Teilnehmenden auf ausreichende Abstände & das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen hat, werden unsere Kolleg. auf die Einhaltung dieser Auflagen achten.#b0108 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020