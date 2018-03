Stürzenberger dokumentiert Polizei-Willkür in #Kandel

Als der freie Journalist Michael Stürzenberger am 3.3.2018 Interviews mit der „Kandel ist bunt“-Gegendemo führt, bedrängen ihn einige Linke. Stürzenberger fragt ganz ruhig und sachlich weiter, aber ein Polizist schiebt ihn ruppig weg und behauptet, er würde „provozieren“. Anschließend wurde ihm das Filmen nur aus einem Abstand von etwa 20 Metern erlaubt, was ein Fortführen der Interviews unmöglich machte. Dies bedeutet einen widerrechtlichen Eingriff in die Pressefreiheit. Mit dieser Willkür-Maßnahme verließ die Polizei ihre Neutralität und stellte sich eindeutig auf die Seite der aggressiven linken Demonstranten.