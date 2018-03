Strafbefehl gegen Tatjana Festerling: 120 Tage Gefängnis! Video!

Mit einem Video wandte sich die ehemalige Dresdner OB-Kandidatin Tatjana Festerling an die Öffentlichkeit. Der Aktivistin drohen 120 Tage Gefängnis, wenn sie nicht bis zum 9. April eine Geldstrafe in Höhe von 3.073,- Euro an die Landesjustizkasse überweist. Der Strafbefehl sei rechtskräftig, obwohl sie ihn wegen ihrer häufigen Aufenthalte in den Visegrad-Staaten erst verspätet erhalten habe. Die Post würde ihr meist mit einer Verspätung von bis zu vier Wochen zugestellt, so Festerling.

Da sie in Deutschland weder arbeiten noch Geld verdienen könne, verfüge sie nicht über die geforderte Summe. In dem Text zum Video heißt es:

„Wer dieses Strafmaß wie wir als politische Maßnahme gegen eine Regimekritikerin versteht, den bitten wir, einen Beitrag zu leisten. Wenn viele Schultern die Strafe stemmen, nehmen wir ihr das Gewicht und sorgen für ein Stück Freiheit – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Strafbefehl mit den „volksverhetzenden“ Zitaten einer Pegida-Rede aus 09/2015 und eines Twitter-Eintrages vom 01/2017 sowie eines „beleidigenden“ FB-Postings steht auf der Webseite www.tatjanafesterling.de als Pdf zum Download.“

Festerling wird in dem Video erneut sehr deutlich, sie habe schon zu ihrer Zeit bei Pegida zu mehr, als nur zum Demonstrieren oder Facebook-Empörung aufgerufen, sondern den zivilen Ungehorsam, wie Verweigerung oder Streik zu Sprache gebracht. Mit ihrer Wutrede habe sie kürzlich mehr als 240TSD Aufrufe erreicht, zudem hätte sie noch viele Follower in den sozialen Netzwerken. „Wie wäre es, wenn mir jemand sozusagen rückwirkend diese Rede mit einem kleinen Honorar vergüten würde?“

Die Wutrede

3.073,- Euro

Landesjustizkasse Chemnitz

IBAN: DE56 8700 0000 0087 0015 00

BIC/SWIFT: MARKDEF1870

Verwendungszweck: 802412076881 Tatjana Festerling

Tatjana Festerling

Ostsächsische Sparkasse

IBAN: DE39 8505 0300 1226 1667 99

BIC/SWIFT: OSDDDE81XXX

Verwendungszweck: Spende

Beitragsbild: Photo by Metropolico.org