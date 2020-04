Hier O24 auf Telegram folgen

Nein, die Rede im Wortlaut werden wir hier nicht publizieren, nicht mal eines der vielen Videos einbinden. Die Worte des obersten Grüßaugust der Republik sollen wohl in die Geschichte eingehen, wie schon zuvor die dämlichen Sprüche von Gorbatschow (Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben) oder Roman Herzog (Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen). Die Welt wird nach Corona eine andere sein, das ist falsch. Sie hat sich schon oder besser gesagt, sie wurde bereits geändert. Es liegt in der Tat an uns, ob wir noch einmal solchen Politikern unser Vertrauen schenken, dass sie erneut eine Diktatur auf deutschem Boden errichten ….