Hier O24 auf Telegram folgen

Bilder von den Starlink-Satelliten, die wie an einer Perlenschnur aufgereiht am Nachthimmel erscheinen, werden gerade wieder zu Tausenden in den sozialen Netzwerken verbreitet. Aber was steckt dahinter? Viele Menschen kennen das Projekt von Elon Musk nicht und halten die Lichterscheinungen für seltsame Phänome oder Ufos. Doch die Wahrheit klingt nicht viel besser, als eine Invasion von Außerirdischen.

12000 Satelliten will Elon Musk für das Projekt Starlink in den Himmel schießen lassen. Das Netz aus durch Laserstrahlen miteinander kommunizierenden Satelliten soll High-Speed-Internet überall verfügbar machen. Auch Amazon CEO Jeff Bezos hat ähnliche Pläne, ebenso Samsung und weitere Konzerne.

Und nicht viel besser klingen die Pläne von Projekt „Neuralink“ – ebenfalls von Elon Musk. Ist das die schöne neue Welt von morgen?