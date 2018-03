Staatsfunk nutzt Mord an #Keira für Propaganda – Künast twittert empathielos Smiley an Polizei

Nachdem Medien den Mörder der 14-jährigen Eisschnellläuferin Keira als einen 15-jährigen Mitschüler mit Vornamen Edgar und deutscher Staatsangehörigkeit ausmachten, verlor die Twitterbeauftragte der Staatsfunksendung „Tagesthemen“, die laut Rundfunkstaatsvertrag vorgesehene Neutralität und verärgerte viele Zwangsgebührenzahler mit diesem pietätlosen Ausfall:

Bisher hat sich unseres Wissens niemand für diesen Affront entschuldigt oder gar die Verantwortung übernommen. Das also soll „unabhängiger“ Rundfunk sein, den Bürger doch bitte gerne mit einer „Demokratieabgabe“ finanzieren sollen? Mit Verlaub, ihr wisst schon welche Beleidigung jetzt durchaus berechtigt anzubringen wäre. Aber diesen Joschka Fischer, einen mutmaßlichen Steine- und Brandsatzwerfer, in dessen Kofferraum gar einmal eine Pistole transportiert worden sein soll, mit der später Heinz Herbert Karry ermordet wurde, nein, diesen grünen „Herrn“ muss man nicht immer bemühen. Es gibt da noch andere aus seiner Partei, zum Beispiel Renate Künast.

Was geht in den Köpfen solcher Menschen vor? Ein Mädchen wurde auf brutalste Art und Weise in seinem Kinderzimmer abgeschlachtet, aber weil der Informationshunger halluzinierter Nazis und Fremdenfeinde von der willfährigen, weisungsgebundenen, politisch-korrekt durchdrungenen Polizei abgewatscht wird, muss die Grüne reflexartig einen Smiley mit Zunge raus twittern. Mit Verlaub, Sie sind …

Ups, und schon wieder hat die Berliner Polizei ein Problem mit einem ihrer Schüler, war da nicht vor kurzem was mit gewissen Migrationshintergründen?

Nach einer Auseinandersetzung am Wochenende in #Friedrichshain wurden fünf junge Männer vorläufig festgenommen. Unter ihnen befand sich auch ein Azubi unserer #Polizeiakademie. Die #Kripo unserer Direktion 5 ermittelt. ^tsm pic.twitter.com/d9M0Wf9xBP — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 12, 2018