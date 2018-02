Speyer: Nicole Höchst (AfD) wird bei Infoveranstaltung über geplante Asylunterkunft von Störern angegriffen

Speyer: Eine alte Kaserne soll in eine Aufnahmestelle für Asylbewerber umgewandelt werden. Um die Bürger zu „informieren“, hatte u.a. Integrationsministerin Spiegel zur Fragerunde geladen. Die AfD-Speyer berichtete dazu:

Geplant ist eine Aufnahme-Einrichtung für 1125 Asylbewerber, die hier bis 2019 unterkommen und betreut werden sollen. Speyer hat ungefähr 49.000 Einwohner (interessant wäre in diesem Zusammenhang die Anzahl der männlichen Bürger im Alter von 16 bis 29 in Speyer!). Das Podium war hochkarätig besetzt: Neben Hierbleibe-Ministerin Anne Spiegel (Grüne) informierten die rund 700 Bürger u.a. Begona Hermann (Vizepräsidentin der ADD), Michael Hartard (BAMF) und Oberbürgermeister Hansjörg Eger. Im BAMF stapeln sich hunderttausende Asyl-Anträge, in der kafkaesken Behörde wurde der bundesdeutsche Asylwahnsinn regelrecht institutionalisiert. Hartard aber machte auf „Normalität“.

Eine Augenzeugin berichtet, mit 500 Patrioten habe man die Mehrheit gebildet:

„Die linken Willkommensklatscher wussten sich nur noch damit zu helfen dadurch, dass sie das Micro fortschafften, sie hatten keine Argumente.

Ein Sieg auf der ganzen Linie. Natürlich haben sie auch versucht Gewalt anzuwenden, aber wir waren mehr!

Sie haben Nicole Höchst attackiert, als sie ans Mikro ging, es gab ein richtiges Gerangel, tapfere Patrioten konnten jedoch die „friedlichen“ Gutmenschen abwehren. Der Mikroständer kam in die Horizontale und das Mikro musste danach ersetzt werden.“

Foto: Screenshot youtube