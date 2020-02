Spahn: Vor Jahresende kein Impfstoff gegen #CoronaVirus zu erwarten

Plötzlich schlägt Organspendeminister Spahn andere Töne an. Auch in Deutschland könnten Städte abgeriegelt werden. Das Virus sei endgültig in Europa angekommen, aber man sei gut gerüstet. Vor Jahresende sei kein “Impfstoff” zu erwarten, berichtet die FAZ.

So oder so: Die Pharmariesen können sich auf satte Umsätze einstellen, wenn sich das Virus weiter ausbreitet.

"#Corona ist als Epidemie in Europa angekommen. Deshalb müssen wir damit rechnen, dass sich das Virus auch in Deutschland ausbreiten kann. Wir bleiben aufmerksam, wir bereiten uns vor und reagieren angemessen und verhältnismäßig." @jensspahn zur aktuellen Lage des #Coronavirus. pic.twitter.com/fS2nV9mAXt — BMG (@BMG_Bund) February 24, 2020