Es muss nicht immer Bill Gates sein. Im Club der Milliardäre wetteifern die selbsternannten Philanthropen um die vordersten Plätze in den Geschichtsbüchern. George Soros betrachtet die Corona-Krise als einen revolutionären Moment, in dem es möglich sei, das „Unvorstellbare“ zu erreichen, schreibt das Contra Magazin in Bezug auf ein Interview mit dem Großinvestor in englischer Sprache. „Schon vor der Pandemie wurde mir klar, dass wir uns in einem revolutionären Moment befanden, in dem das, was in normalen Zeiten unmöglich oder sogar unvorstellbar wäre, nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich absolut notwendig geworden war“, soll er gesagt haben. Sind wir also nun der Neuen Weltordnung ein Stückchen näher gekommen?