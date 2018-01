So hetzt Erdogans Troll-Armee gegen Kurden

Die Gewalt kurdischer Gruppen in Deutschland gegen türkische Einrichtungen und die seltsame Waffenbrüderschaft mit den Linksextremen kostet wertvolle Sympathiepunkte und ist die unappetitliche Seite der betrogenen Nation, die aktuell wieder einmal verheizt wird, weil sie im Spiel der Großmächte offenbar aufs falsche Pferd gesetzt hat. Der angebliche „IS“, direkt oder indirekt eine US-Schöpfung ist dank der Kurden beseitigt, jetzt wird ihnen die Unterstützung verwehrt.

„Politiker“, wie der antideutsch-antitürkische Cem Özdemir machen Stimmung gegen die „Bundesregierung“ mit Sätzen wie: „Der Weg in die Diktatur muss für die Türkei einen Preis haben“ in der Schwäbischen Zeitung. Darin greift er Sigmar Gabriel scharf an, aber was kümmert das Erdogan? Mit welchen Sanktionen oder mit gar mit welcher Armee sollte ausgerechnet Deutschland den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Kurden stoppen? Die türkische Armee besitzt mehr Leopard 2 Panzer als die Bundeswehr.

Im Netz toben sich die Erdoganisten aus. Wegen Donald Trumps Jerusalem „Anerkennung“ explodierte das türkische Twitter vor völkermörderischem Judenhass, in Sachen Kurdistan sind die Trolle ebenso aktiv. Anders als bei der von transatlantischen Medien herbeifantasierten russischen Trollarmee, braucht Erdogan keine Bots, sondern kann sich auf seine fanatischen Anhänger verlassen. Unter den Toten in den Kurdengebieten befinden sich auch Frauen und Kinder, aber das kümmert Erdogans Trolle nur, wenn sie gemeinsam mit Palästinensern „Kindermörder Israel“ brüllen, den Kurden sprechen sie den Status einer Nation bzw. Volkes ab und bezeichnen sie als „angebliche Kurden“, ähnlich, wie man es von israelischer Seite häufig über Palästinenser hört.

Erdogans Trolle twittern besonders gerne AfD-Politiker an, wie Beatrix von Storch:

Wie werden die Reaktionen der deutschen geschäftsführenden Bundesregierung zu diesem Verstoß der #Türkei gegen Völkerrecht aussehen? Wirtschaftssanktionen? Stopp der Waffenlieferungen? Abbruch des EU-Beitritts? #Heuchler https://t.co/lLNvFzRMEk pic.twitter.com/bHQOXUq9bw — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) January 24, 2018

Und hier die Antwort eines Kurdenhassers:

Und hier meldet sich der engagierte Neo-Osmane gleich noch mal in Sachen Völkermord:

Dieser nette Türke von nebenan prophezeit den Europäern eine kurdische Machtübernahme, wenn diese nicht endlich gestoppt würden – eine ziemlich krude Theorie angesichts der Mehrheitsverhältnisse.

Und hier ein türkisch-israelischer Dialog in deutscher Sprache, der verdeutlicht, wie tief die Gräben sind.

Was soll aus diesem Chaos anderes entstehen als Krieg und Bürgerkrieg mit einer Regierung die auf allen Hochzeiten tanzt, aber nicht die Interessen der Deutschen vertritt?