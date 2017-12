So viel CO2 produzieren die AfD-Bundestagsabgeordneten im Jahr – Grüne sind die klimafreundlichste Fraktion

Nach dem Austritt von Frauke Petry und Mario Mieruch zählt die AfD Bundestagsfraktion immer noch 92 Abgeordnete und ist somit weiterhin die drittstärkste Partei im Parlament. Wieviel Geld das den Steuerzahler kostet, hat das sozialistische Blatt „Neues Deutschland“ schon kurz nach der Wahl zusammengefasst.

Aber in Zeiten des Klimawandels ist der CO2 Ausstoß viel wichtiger als Geld. Wie sehr die AfD-Fraktion die Umwelt belastet, haben wir deshalb einmal recherchiert.

Für unsere Berechnungen ziehen wir das Datenmaterial von CO2-online heran.