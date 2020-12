Nachdem Pläne des Internationalen Flugverbands IATA zur Einführung weltweiter elektronischer Impfpässe bekannt wurden, stellte auch die WHO eine Lösung auf ihrer Webseite vor, die noch in der Erarbeitung ist.

Smart Yellow Card / WHO

So sehen die ersten Entwürfe der Arbeitsgruppe vor, die weltweit Standard werden sollen. Reisen ohne Impfpass, in dem genau erfasst wird, wann die letzte Impfung gegen welche Krankheit erfolgt ist, werden dann wohl nicht mehr möglich sein. Wieder ist eine Verschwörungstheorie in Teilen verwirklicht worden.