2003 demonstrierten 10 Millionen Menschen gleichzeitig gegen einen Irakkrieg. Gebracht hat der Aktivismus nichts, sagt Alexander Benesch auf Recentr. Früher hieß das Portal mal infokrieg.tv und war so etwas, wie die deutsche Version von Alex Jones‘ Infowars. Ein paar Worte zu Demonstrationen, schrieb kürzlich auch eine Kollegin in einer Rundmail, die wohl kaum jemand aufgegriffen hat. „Alle Demos „gegen den Krieg“ führten u.a. dazu, dass weltweit die Militärausgaben immer weiter stiegen. […] Ein Streik (Arbeit, TV-Boykott etc.) wäre m.E. viel effektiver.

Aber lassen sich die Demonstrationen von damals mit denen von heute vergleichen? Es waren die üblichen Verdächtigen, die gegen den Irakkrieg mobilisierten: Kirchen, Gewerkschaften, Sozialdemokraten, die als „Friedensbewegung“ getarnten Kommunisten und nicht zuletzt Grüne, die mit Krieg gar kein Problem haben, wie man kurz nach ihrer ersten Regierungsbeteiligung feststellen konnte. Kurzum: Es waren die gleichen Kräfte am Werk, die heute für Vielfalt, gegen Nazis, für mehr Abtreibungen, gegen Kükensterben und sonstigen Bullshit die Leute auf die Straße locken. Leute, die nicht von dem betroffen sind, wogegen sie protestieren. Ein Schauspiel, mehr nicht. Es diente der Gewissensberuhigung der Massen, seht her, wir haben ja etwas dagegen gemacht, für das die von uns gewählten Regierungen verantwortlich sind.

An Corona kommt niemand vorbei. Wenn die Leute dagegen protestieren, treibt sie eine andere Motivation. Interessant wird es erst richtig, wenn es nicht mehr nur um Maskenpflicht und Abstandsregelungen geht, sondern die wirtschaftliche Existenz. Noch zittern die meisten nur um ihren Job, die Pleitewelle wird mit allen Mitteln hinausgezögert, ist aber unvermeidlich. Wird es dann noch so friedvoll zugehen, wie am 1. August in Berlin?

Was auf jeden Fall etwas bringt: Kühlschrank und Vorratskeller auffüllen.