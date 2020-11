Sind 40% von uns „Rechtspopulisten“?

Die Familienministerin hat gestern den 16. Kinder- und Jugendbericht vorgelegt. Es sind 600 Seiten Machwerk „gegen rechts“. Die Förderung demokratischer Bildung in den Schulen wird zur Priorität erklärt. Angeblich liegt das „Rechtspopulismuspotenzial in der deutschen Bevölkerung“ aktuell „bei 40 bis 43 Prozent“. Da bleibt nur die Frage, welche Parteien diese vielen Rechtspopulisten außer der AfD, die nur auf 10-15% der Stimmabgabe/Umfragen kommt, denn noch so gewählt haben? Die 600 Seiten lange Studie ist ein Drehbuch für die Eroberung der Lufthoheit in deutschen Klassenzimmern – für GroKo-Politiker, die mögliche Kritiker schon Jahre vor Ankunft an der Wahlkabine auf Kurs bringen wollen …

