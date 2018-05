Sie trafen sich mit ihren Freunden – jetzt droht sechs Schulmädchen die Enthauptung

Während die Presse in den USA von den angeblichen Reformen in Saudi-Arabien schwelgt, sieht die Realität ganz anders aus. Laut der Frauenrechtsaktivistin Pamela Geller droht sechs Schulmädchen die Enthauptung wegen „unzüchtigen“ Verhaltens. Ihr „Verbrechen“: Sie hatten sich mit ihren Freunden getroffen, wie es unter Teenagern im Westen (noch) eine Selbstverständlichkeit ist.

Saudi Arabia Is About To Behead 6 School Girls For Acting Indecently With Their Male Friends: And the Washington Post and the rest of the enemedia keep touting the new, modern Saudi Arabia and its reforms. https://t.co/9lSzoHBWrT pic.twitter.com/fKOvZt1nvZ

— Pamela Geller (@PamelaGeller) May 21, 2018