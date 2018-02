Shutdown: Tick Tock! #Armageddon #EU

Die Uhr läuft und läuft. Gerade erst hat US-Präsident Donald Trump nach zähen Verhandlungen den neuen Haushaltsplan unterzeichnet. Bis zum März 2019 darf der Staat eine Billion Dollar zusätzliche Schulden machen. Mehr als 60 Prozent gehen an das Militär. Der von Trump angefachte Wirtschaftsboom kann die Verschuldung natürlich weder verlangsamen noch rückgängig machen. Ohne das starke US-Militär wäre der Dollar schon lange nichts mehr wert, weil niemand außerhalb der USA gezwungen werden könnte, Vertrauen in diese Währung zu setzen.

Auch in Euroland tickt die Schuldenuhr. Eine gemeinsame Armee wird zwar angestrebt, ist aber noch in weiter Ferne. Ein Wettrüsten mit den USA würde „Europa“, wie die Brüsseler Antidemokraten die EU gerne nennen, verlieren. Die Summen in den Schuldenuhren sind für Normalverdiener unfassbar. Dabei sind die Renten und Pensionskassen noch gar nicht in den Werten eingerechnet. Bei Deutschland käme ungefähr dreifache Betrag heraus.

Was passiert, wenn das Finanzsystem kollabiert? Wo wird wohl der nächste Krieg ausgetragen? Donald Trump hat vorgesorgt, dass die USA gut geschützt sind, außer es käme zu einem nuklearen Desaster. Aber auch dann wäre die Airbase in Ramstein ein Ziel für feindliche Mächte, um die USA auszuschalten.

In Europas Großstädten würde es bei Versorgungsengpässen schnell so aussehen, manchmal verschaffen einem die marodierenden Migranten in Paris schon jetzt einen düsteren Vorgeschmack auf die kommenden Tage.

Wo eben noch das Leben pulsierte, kann plötzlich alles in Trümmern liegen. Solche Szenarien für Europa sind seit Jahren Gegenstand verschiedener Strategiepapiere sogenannter Think tanks. Die CIA hat zuletzt ab 2020 „bürgerkriegsähnliche“ Verhältnisse für mehrere europäische Länder „vorhergesagt“, darunter auch Deutschland. Das passt gut zum neuen Schuldenplan der USA und dem Wahnsinnsetat für das Militär.

Der Ökonom Max Otte sieht den Crash noch während der Amtszeit von Donald Trump kommen, für den er aber Trump nicht verantwortlich macht, der nur das Erbe von Obama angetreten habe. Vom berühmten Schwarzen Freitag an jenem 24. Oktober 1923 an der Wallstreet dauerte es noch ganze zehn Jahre bis zum „Ausbruch“ des Zweiten Weltkriegs. Genauso lange liegen bereits der Fall von Lehman Brothers und der Beginn der „Eurokrise“ zurück. Tick tock, tick tock!