Sexuelle Belästigung: Dornröschen soll aus britischem Schulbuch verschwinden

Der Prinz hätte Dornröschen nicht ungefragt wachküssen dürfen!

Dieser Meinung ist die zweifache britische Mutter Sarah Hall. Weil das Märchen eine subtile Botschaft an die Kinder sende, verlangt die Frau allen Ernstes, dass es aus dem Lehrplan der Schule ihres Sohnes gestrichen wird. Jungen könnten dadurch lernen, dass ungefragtes Küssen von „hilflosen Frauen“ in Ordnung sei.

Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo #consent #mysonissix pic.twitter.com/3g4gyjifi9

— Sarah Hall (@Hallmeister) 19. November 2017