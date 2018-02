Setzt die Türkei Giftgas ein? Droht Erdogan das Schicksal von Saddam Hussein?

Das behauptet Saleh Muslim von der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) im Gespräch mit junge Welt: »Sie haben Chlorin-Gas eingesetzt. Am Sonntag hat der Gesundheitsrat Afrins dazu einen Bericht vorgelegt, der die Untersuchung zusammenfasst. Die Gegend, in der das geschehen ist, steht allen offen, die eine Untersuchung zu dem Vorfall durchführen wollen. Das Chlorin wurde im Gebiet um Shiye eingesetzt, in der Nähe von Rajo. Sie setzen diese Waffen weiter ein, und sie haben sie zuvor eingesetzt, nämlich bei Bilbile.«

Mit der Giftgas-Lüge wurde das Ende von Saddam Hussein eingeleitet. Hat Erdogan den Bogen bereits so weit überspannt, dass man ihm jetzt signalisiert, es könnte ihm bald genauso gehen?