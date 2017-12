Seit November im Knast: Der Honigmann entzweit die Gemüter

Wie auf einem privaten Blog zu erfahren war, hat der als „Honigmann“ bekannte Blogger Ernst Köwing inzwischen seine Haftstrafe angetreten. Das Urteil war bereits im März 2017 rechtskräftig geworden, zur Last wurde ihm „Holocaustleugnung“ gelegt. Es war bereits das zweite Verfahren, beim ersten Mal – 2013 – kam der Honigmann mit einer Bewährungsstrafe davon. In beiden Fällen ging es nicht um von Köwing verfasste Artikel, sondern Texte bzw. Kommentare von Lesern, die beanstandet wurden. Im Deutschland von Maas und Merkel gilt das offenbar als eine schwerere Straftat als Handtaschenraub an alten wehrlosen Seniorinnen u.ä.

Köwing soll zunächst versucht haben, durch ärztliche Atteste Haftverschonung zu erwirken, andere Gerüchte besagten, er habe sich ins Ausland abgesetzt. Wie dem auch sei, im November hat der mittlerweile über 70 Jahre alte Honigmann seine Haftstrafe in der JVA Oldenburg angetreten.

Auf den Fall wurde auch der ehemalige Pi-Autor Michael Mannheimer aufmerksam und übt heftige Kritik an Pi-News.

„PI ERWÄHNT DIESEN FALL MIT KEINEM WORT! […] Es gibt bei PI offenbar Islamkritiker erster, zweiter und dritter Klasse.“

Stürzenberger sei ein Islamkritiker erster Klasse und habe seinen Freispruch in zweiter Instanz weniger der „Gerechtigkeit“ zu verdanken, sondern der breiten Öffentlichkeit durch Berichterstattung vieler Blogs und alternativer Nachrichtenmagazine, so dass sogar die ausländische Presse aufmerksam wurde. Dieser Druck habe das Gericht letztendlich zu seiner Entscheidung bewogen.

Mannheimer alias Merkle berichtet, auf Pi habe man ihn entfernt, da seine Sprache „härter geworden sei“, gleichzeitig aber habe man Texte von Akif Pirincci verbreitet, die doch um einiges unflätiger seien, als die seinen. Hinter seinem Rücken soll Stürzenberger verbreitet haben, Mannheimer stünde der „neonazistischen Szene“ nahe, er habe auch Emails u.ä. Belege dafür, so Merkle. Und weiter: „Zu den Islamkritikern dritter Klasse zählt der Betreiber des Blogs „Der Honigmann sagt“. Diese Islamkritiker sind PI keines Wortes wert, selbst wenn sie unschuldig – wie bei eben diesem Betreiber geschehen – ins Gefängnis gesteckt werden.“

Selbst wenn Ernst Köwing, so heißt der Betreiber (ich kenne ihn nicht und habe nur ab und zu in seinen Blog geschaut) , schuldig oder teilschuldig gewesen wäre, wäre dies allemal ein Grund, den Vorhang unserer Staatsjustiz zu lüften, um dem Leser einen Einblick in die zunehmende Verfolgung von Meinungsfreiheit zu liefern, die in Deutschland bereits historische Ausmaße wie im Dritten Reich oder unter Ulbricht und Honecker angenommen hat.

Zum Zerwürfnis sei es auch gekommen, weil Mannheimer schon vor Jahren über mittlerweile nicht mehr nur als Verschwörungstheorie geltende Pläne des politischen Establishments zur Islamisierung Deutschlands berichtet habe. Stürzenberger habe dies vehement abgestritten und erwidert, „die Regierung wäre nur noch nicht richtig über den Islam und dessen Gefährlichkeit aufgeklärt“.

Den eventuellen Verdacht, er würde Holocaustleugner unterstützen, weist Mannheimer schon im voraus von sich:

Wenn in diesem Artikel ein Stürzenberger eine Unterstützung meinerseits eines „Holocaust-Leugners“ konstruieren sollte, dann mag er es tun. Er soll aber wissen, dass dies eine erneute infame Intrige gegen mich ist.In keinem einzigen meiner bislang annähernd 5000 Artikel habe ich auch nur den Satz der Leugnung des Holocausts von mir gegeben – auch wenn namhafte Historiker die Zahl der 6 Millionen dort ermordeten Juden mittlerweile auf 1 Millionen zurückgedreht haben.

Für die Aussage im letzten Satz beruft sich Mannheimer auf mehrere Quellen, u.a Wikipedia, den Spiegel und den umstrittenen Politologen Fritjof Meyer, der für seine Forschungsergebnisse heftig kritisiert und mehrfach wegen des Verdachts der Holocaustleugnung angezeigt wurde. Alle Ermittlungen wurden jedoch eingestellt. Dass man nun ausgerechnet auf Pi-News vor solchen Themen zurückscheut, ärgert Mannheimer, dürfte aber aufgrund der pro-amerikanisch/israelischen Leitlinien von Pi und der absurden Anklage gegen Stürzenberger etwas plausibler erscheinen.

Offenbar gibt es aber nicht nur „Islamkritiker erster, zweiter und dritter Klasse“, sondern auch der Holocaustleugnung Verdächtigem, die von der Justiz geschont werden. Was Zündel, Mahler und Haverbeck teuer zu stehen kam, sieht man Islamisten nur allzu häufig nach.