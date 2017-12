Schweizer Bürger haben genug vom zwangsfinanzierten Staatsfunk

Die Schweizer Volksinitiative gegen die Zwangsfinanzierung der staatlichen Medien löst einen unglaublichen Hype aus, schreibt Jan Walter auf Legitim.ch. Die Kampagne hat in den letzten Wochen tatsächlich für mediales Aufsehen gesorgt.

Aus Angst vor Rechtspopulisten forderten noch im Sommer die Grünen sogar staatliche Unterstützung gegen das „Blättersterben“, damit die „Vielfalt der Medien“ erhalten bleibt. Eine merkwürdige, aber typisch grüne Variante des Artenschutzes, die auf keinerlei Zustimmung in der Öffentlichkeit stieß. Immer mehr Menschen haben genug vom staatlichen Medienkartell.

Während bei uns GEZ-Verweigerer per Haftbefehl eingeschüchtert oder in die Ecke zu Rechtsextremisten und „Reichsbürgern“ gepackt werden – ähnlich praktiziert man es auch in Österreich – könnten die Eidgenossen den staatlichen Medien tatsächlich das Wasser abgraben, wenn sie eine Volksabstimmung durchbringen und damit eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen.

Hier geht es zur Kampagnenseite: Ja zur Abschaffung der Zwangsgebühren!