Schweiz: Diesen Hilferuf setzte der Kardiologe Dr. med. Thomas Binder über Facebook ab, bevor er von der Polizei verhaftet und später in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Ihm wurde vorgeworfen, Drohungen gegen Angehörige und Behörden ausgesprochen, berichtet die Aargauer Zeitung. Da der Verdacht bestand, dass der mutmasslich psychisch labile Mann bewaffnet sein könnte, traf die Polizei rund um das Gebäude besondere Sicherheitsvorkehrungen, schreibt auch der Blick.

.@kantonaargau @Kapo_Aargau, was ist los? Wurde Dr. med. Thomas Binder in seiner Praxis in Baden verhaftet?

cc @WaltiSiegrist @pietrovernazza @DennisBuehler

— This Bürge (@thisbuerge) April 11, 2020