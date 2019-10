Das Musterländle versinkt im Chaos. Selbst der Staatsfunk berichtet über die verheerenden Zustände. Allein zwischen Januar und September diesen Jahres zählte der Nationale Rat für Gewaltprävention 173 Sprengstoffanschläge in Schweden. Auch in Dänemark häufen sich die Anschläge. Man vermute „organisierte Banden“ hinter der Kriminalität, heißt es weiter.

Die Zeiten haben sich seit Michel aus Lönneberga und Pippi Langstrumpf nicht zum Besseren verändert. Allerdings sind die Polizisten wieder genauso dumm.

Die schwedische Polizei in Uppsala (Stadtteil Gottsunda,) engagiert sich für mehr Bürgernähe mit einer Holzpferdhüpfaktion. Man will Vertrauen schaffen und Menschen ansprechen, die in diesem bunten Stadtteil leben und arbeiten. 🤡🇸🇪https://t.co/AtRRcoLNc1

