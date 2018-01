Schweden im Krieg gegen Migranten – schwere Explosion in #Malmö

Ministerpräsident Löfven hat erst vor wenigen Tagen in Erwägung gezogen, gegen die ausufernde Gewalt in den NoGo-Areas auch das Militär zum Einsatz zu bringen. Die Ankündigung verpuffte, in Malmö ereigneten sich postwendend neue Attentate.

Eine erneute Explosion ereignete sich gestern Abend in dem überwiegend von Migranten bewohnten Malmöer Stadtteil Rosengård, der als NoGo-Area gilt. Dort gab es bereits mehrere Attentate auf Polizeistationen und Streifenwagen im Dienst.

Auch an anderen Orten hat es anständig gekracht, wie der freie Journalist Peter Sweden berichtet:

There has been 2 bombings in Sweden today.

In the morning a handgrenade was thrown thru a window into a family house in Gothenburg. There was 7 people, including kids in the house when the grenade exploded inside.

Tonight another massive explosion happened in the city of Malmö

