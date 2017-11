Schweden: Angriff mit Handgranaten auf Polizeistation in NoGo-Area

Uppsala / Schweden: Friatider berichtet, dass es sich um eine scharfe Handgranate handelte, mit der am Montag gegen 23:00 Uhr eine Polizeistreife in Uppsala angegriffen wurde. Möglicherweise handelt es sich laut Polizei um eine Vergeltungsmaßnahme und auch nicht um einen Einzelfall, wie Peter Sweden ausführlich zusammengetragen hat. Ein festgenommener Verdächtiger ist mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der Angriff fand in einer sogenannten NoGo-Area statt.

BREAKING: The 20 year old man arrested for yesterday's grenade attack against Swedish police has now been released from jail.

The insanity in Sweden knows no bounds.

— PeterSweden (@PeterSweden7) November 29, 2017