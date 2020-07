Brownsburg / Indianapolis: Während weltweite Proteste der sogenannten Black Lives Matter Bewegung für eine Empörung nach der anderen sorgen, schaffen es Morde von schwarzen Amokläufern nur selten in die Schlagzeilen. Am Mittwoch eröffnete der schwarze Joshua Hayes das Feuer auf zwei Friedhofsarbeiter. Laut Polizei handelt es sich um Zufallsopfer. Der Amokschütze hatte zuvor seinen Wagen angehalten und war mit gezogener Waffe ausgestiegen. Sein erstes Opfer lag angeschossen auf dem Boden, als er näher kam und den weißen Mann mit drei gezielten Schüssen in die Brust tötete. Dann verfolgte er den zweiten Mann, der Hayes von sich weggestoßen hatte und verletzt versuchte, zu fliehen. Bevor das Blutbad größere Ausmaße annehmen konnte, hielt ein Autofahrer an, auf dessen Wagen Hayes ebenfalls Schüsse abgegeben hatte und erschoss den Amokläufer genau in dem Moment, als er seinem zweiten Opfer die Pistole an den Kopf hielt. Die Polizei sagte später, der Mörder habe psychische Probleme gehabt.

