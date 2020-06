Hier O24 auf Telegram folgen

Bei einem Kontrollgang in einer Senioren- und Pflegeeinrichtung in Schwäbisch Hall stellte ein Pfleger am Samstag, den 06.06.2020 kurz nach 1:00 Uhr einen zunächst unbekannten Mann im Zimmer einer 90-jährigen Frau fest. Dieser befand sich über die Frau gebeugt in deren Bett. Als der Pfleger den Mann ansprach kam es zu einem kurzen Gerangel, kurz darauf konnte der Unbekannte flüchten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld der Einrichtung waren mehrere Streifenwagen, sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos.

Gegen 7:00 Uhr bemerkte ein Polizist auf dem Heimweg von seiner Nachtschicht in der Gaildorfer Straße einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Die verständigte Polizeistreife unterzog den Mann einer Personenkontrolle.

Bei einer Hausdurchsuchung durch die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall ergaben sich weitere Verdachtsmomente gegen den 43-Jährigen, so dass er am Freitag den 12.06.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Deutschen. Er wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Seniorin erlitt bei dem Vorfall Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.