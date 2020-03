Schorndorf:L Gegen 12:45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr am Mittwoch zu einem Brand vor der Asylunterkunft in der Wiesenstraße aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollte eine türkische Familie von einer anderen Unterkunft nach Schorndorf umziehen. Aus Protest hierüber zündete die 22-jährige Mutter diverse Einrichtungsgegenstände, u.a. eine Matratze, an. Die Gegenstände befanden sich aufgrund des noch nicht vollzogenen Umzuges noch vor der Unterkunft. Als Polizei und die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften anrückte, eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. Verletzt wurde bei der ganzen Aktion niemand, wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. Die Frau muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

