Scharnebeck: Ehestreit in Asylunterkunft

In einer Asylbewerberunterkunft in der Hauptstraße kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 36 Jahre alten Frau und ihrem 45-jährigen Ehemann. Warum das aus dem Irak stammende Ehepaar in Streit geriet, konnte noch nicht geklärt werden. Es besteht jedoch der dringende Verdacht, dass der 45-Jährige seine Frau im Verlauf des Streits mit einem Messer zweimal in den Rücken bzw. Nacken stach und ihr hierbei oberflächliche Verletzungen zufügte. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weiterhin darf er die Unterkunft für einen Zeitraum von zunächst zwei Wochen nicht betreten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

