Salzgitter: Kurden gegen Türken – Familienauto wird angegriffen

Bei einer Kurdendemo in Salzgitter zeigte sich erneut was passiert, wenn Konfliktparteien aus aller Herren Länder in der neuen Heimat aufeinandertreffen. Öl ins Feuer gießen nicht nur die Ordnungsbehörden, die solche Aufmärsche genehmigen, sondern aktuell auch die deutsche Bundesregierung, die Waffen an beide Seiten geliefert hat.

Hier ein paar Impressionen