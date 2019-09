Demokratie braucht gegenseitiges Vertrauen. Es braucht auch Kontrolle und Machtbalance, aber es braucht vor allem Vertrauen. Dehnt man den Raum, in dem nach demokratischen Spielregeln gespielt wird, zu weit aus, reißt die dünne Decke schnell. Man kann nicht ausreichend vertrauen, wenn die Akteure viele hundert Kilometer entfernt sitzen: unkontrollierbar und fremd im Denken.

(von Steffen Große)

Demokratie ist eine Idee, die vor Ort gelebt werden muss. Da funktioniert sie am besten. Die Personen, die Ämter übernehmen, müssen stimmen. Und die Strukturen, die alles regeln, müssen auch stimmen. In Sachsen wird immer mehr über einer Vertiefung der Demokratie, über eine „echte“ Demokratie diskutiert. Ministerpräsidenten direkt zu wählen, würde sie erheblich stärken, denn sie sind dann mehr der Bevölkerung verpflichtet als einer Partei, deren Spielball sie sein könnten. Kabinettssitzungen öffentlich zu machen, erhöht den Druck auf Ministerpräsidenten und Minister, in der Sache sattelfest zu arbeiten und andere von ihren Vorhaben zu überzeugen anstatt Programmpunkte, die schon Jahre alt sind und vielleicht nicht mehr mit den Realitäten übereinstimmen, mit Gewalt durchzupeitschen, nur, um nicht als „Verlierer“ dazustehen. Eine zweite Kammer aus ehrenamtlichen, altgedienten Kommunalpolitikern, die selbst Gesetze und Bürgerentscheide vorantreiben kann, brächte abgehobene Landespolitiker vielleicht wieder auf den Boden der Tatsachen.

Nachdem die Spaltung der Gesellschaft in Sachsen soweit vorangeschritten ist, könnte es klüger sein, einen runden Kabinettstisch zu haben und alle Parteien, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, an einer Regierung zu beteiligen und Ministerien in ihren wichtigsten Themen zu übernehmen. Vor fast genau 100 Jahren wurde in der Reichsverfassung für die erste deutsche Republik einiges niedergelegt, um direkte Demokratie zu ermöglichen. Verstaubtes wie einen Bundespräsidenten brauchen wir da nicht mehr, aber es ist bezeichnend, dass bei der Schaffung des Grundgesetzes die direkte Demokratie nur als Rechtsfloskel ohne konkreten Inhalt aufgenommen wurde. Die Bürger sind nicht dumm. Sie nur aller 5 Jahre an die Wahlurne zu rufen, ohne ihnen die Möglichkeit einzuräumen, zwischendurch mitzureden, um falsche Entwicklungen zu stoppen, spricht ihnen ihre Mündigkeit ab.

Alle Staatsgewalt geht aber vom Volke aus. Mehr Schweiz wünschen sich in dieser Frage viele.

Steffen Große, 1967 in Stralsund geboren, Journalist und Verwaltungsangestellter. Lebt in Dresden. Vater zweier Kinder.

