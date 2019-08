Von Sonntag, den 25.08., bis zum Wahl-Sonntag, den 01.09., veröffentlichen wir an dieser Stelle jeden Tag einen Beitrag aus unserem Flugblatt “Der Wahlhelfer – Argumente für mündige Bürger”. Infos zum Wahlhelfer, mit einer Einführung von Vera Lengsfeld, finden Sie hier >>klicken<<.

Viele Politiker vergessen, dass die heimische Wirtschaft, der Mittelstand und nicht die großen Konzerne das Rückgrat der sozialen Marktwirtschaft sind. Hier in Sachsen geht es dabei vor allem um den Mittelstand, der über Jahrhunderte gewachsen ist und ein stabiles Geflecht bildet, das auch Wirtschaftskrisen widerstehen kann, wie wir 2010 gesehen haben.

(von Thomas Weidinger)

Familienbetriebe in Produktion und Dienstleistung, Handwerker und Selbstständige sind miteinander in einem stabilen Dreieck verbunden. Sie sichern gemeinsam eine hohe Qualität, die soziale Marktwirtschaft (und damit die vielen Leistungen des deutschen Sozialstaates) und eine gute Infrastruktur in der Gesellschaft. Sie sorgen dafür, dass es läuft. Sie sorgen auch dafür, dass es Geld zu verteilen gibt, indem sie selbst Steuern zahlen und über Löhne weitere Steuern mitfinanzieren. Sie sind im Allgemeinen ortstreu, bringen sich in die Gemeinschaft vor Ort ein, schaffen Sicherheit und Wohlstand. Nicht der Staat macht das. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Der deutsche Mittelstand ist es – auch in Sachsen.

Diese Wirtschaftsstruktur ist anders als in vielen anderen Regionen in der Welt. Es gibt viele Länder, die dem angelsächsischen Modell der USA mit Großkonzernen folgen. Die Briten denken ähnlich. Es gibt große Planwirtschaften wie in China oder gelenkte Volkswirtschaften wie in Frankreich. Hier in Sachsen haben wir auf den kampferprobten Mittelstand gesetzt. Aber der hat nun seit einigen Jahren schwer zu kämpfen. Diese mittelständischen Unternehmen ersticken nicht nur allabendlich in Bürokratie, sondern erleben, wie kleinere Banken geschwächt werden, weil die niedrigen Zinsen diesen Banken das Geschäft zerstören.

Die Unternehmen in Sachsen sind kleiner als in Baden-Württemberg. Kleine Banken sind für sie wichtig. Auch die Investitionen gehen so an Sachsen vorbei: „Die sehr niedrigen Zinsen entfachten einen Immobilienboom, der sich auf die wirtschaftlichen Zentren konzentriert. Es profitieren Berlin, Frankfurt und München, nicht aber Güstrow, Sömmerda oder Eisleben“ kommentierte Prof. Gunther Schnabel von der Uni Leipzig vor wenigen Monaten, als von anderen diskutiert wurde, „den Osten dicht zu machen.“ Dabei haben wir eine Reihe von Unternehmen, die weltweit exportieren oder sogar Weltmarktführer sind, in den ländlichen Gebieten in Sachsen. Sie produzieren und exportieren. Nicht alle Betriebe werden von Dienstleistungen oder Digitalisierung leben können. Es muss auch noch produziert werden. Zumal, wenn die Blase mit dem Geld aus der Notenpresse platzt. Dann ist nicht mehr nur Bares Wahres, sondern auch wirklich Produziertes.

