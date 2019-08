Von Sonntag, den 25.08., bis zum Wahl-Sonntag, den 01.09., veröffentlichen wir an dieser Stelle jeden Tag einen Beitrag aus unserem Flugblatt “Der Wahlhelfer – Argumente für mündige Bürger”. Infos zum Wahlhelfer, mit einer Einführung von Vera Lengsfeld, finden Sie hier >>klicken<<.

Es wurde viel geschrieben über uns Ostdeutsche Ende August 2018, als in Chemnitz die Wogen hochschlugen. Von Menschen, die offenbar viel über uns gelesen hatten. Einiges davon war auch richtig. Schwierig wird es meistens dann, wenn man aktuelle Ereignisse mit Nachwir­kungen der DDR-­Diktatur zu erklären ver­sucht. Manche Autoren postulierten, dass der ostdeutsche «Fremdenhass» eine Spätwirkung gesellschaftlicher Prägung und kommunis­tischer Bevormundung sei. Richtig, es gibt eindeutig rechte Gruppen in Ostdeutschland. Auch in Chemnitz.

(von Andreas Bochmann)

Dem entgegen steht die Tatsache, dass in Ost­deutschland – besonders nach der deutschen Wiedervereinigung – viele Gastarbeiter aus vor­mals «sozialistischen Bruderländern» im Land blieben: Mittel­- und Südamerikaner oder Asiaten. Zum Beispiel gehören in Chemnitz Vietnamesen zum Straßenbild. Es sind fleißige und auch beliebte Zeitgenossen. Sie leben zum Teil schon in der vierten Generation hier. 96 Pro­zent aller vietnamesischen Kinder besuchen ein Gymnasium und gehören dort nicht selten zu den besten Schülern. Kubaner, Mosambikaner, Chilenen, Venezolaner – auch Migranten aus Russland – gehören schon lange zu uns. Fast schon wie unser sächsischer Dialekt.

Mut und Freiheitswille

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man bei dem Mut und dem Freiheitswillen jener ansetzt, die 1989 auf die Straße gingen und teilweise mit hohem per­sönlichem Risiko Demokratie und Menschen­rechte einforderten. Für die meisten Ostdeut­schen war damals die westdeutsche Demokratie das gelobte Land. Und für die allermeisten Ostdeutschen gab und gibt es keine Alternative zur bundesdeutschen Demokratie. Westdeutschland war dahinein gewachsen, mit viel Reibung und auch mit viel linksmotivierter Gewalt auf den Straßen. Die Ostdeutschen wollten diese Demokratie von vornherein und ganz bewusst. Skepsis gab es nur bei wenigen. Für die allermeisten war es eine Demokratie, in der man auch sagen darf, was man für richtig hält. Daran glaubten wir.

Als Frau Merkel dann 2015 überraschend alle Grenzen öffnete und ihr «Wir schaffen das» wie ein Politbüro anordnete, fühlte sich das für viele Ostdeutsche an wie die Losung zu einem längst vergessenen SED­ Parteitag. Wer nicht jubelte, sondern Be­denken oder gar Kritik äußerte, wurde ab diesem Zeitpunkt, mit massiver Unterstützung durch die Medien, konsequent und lautstark in die rechte Ecke gebrüllt. Die liberale Mitte Ostdeutschlands, die ihr Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gebrauchte, fand sich über Nacht rechts eingeordnet wieder, obwohl sie sich politisch überhaupt nicht bewegt hatte.

Es ist also eine sehr gewagte These, dass wir Ostdeutschen noch nicht in der Demokra­tie angekommen seien und wieder ein auto­ritäres System herbeisehnten. Und dabei sind wir genau betrachtet die einzigen Deutschen, die aus eigener Erfahrung wissen, wie sich ein autoritäres System anfühlt. Dieses Wissen sollte in einer Demokratie nicht lebendig begraben werden.

Andreas Bochmann war Sprecher des Neuen Forums im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Er ist Gründungsmitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Von 1996 bis 2007 war er Pressesprecher der Stadt Chemnitz. Er ist verheiratet, hat einen Sohn, zwei Ziehkinder und drei Enkel.

