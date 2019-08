Von Sonntag, den 25.08., bis zum Wahl-Sonntag, den 01.09., veröffentlichen wir an dieser Stelle jeden Tag einen Beitrag aus unserem Flugblatt “Der Wahlhelfer – Argumente für mündige Bürger”. Infos zum Wahlhelfer, mit einer Einführung von Vera Lengsfeld, finden Sie hier >>klicken<<.

Heftige Debatten, die inzwischen wieder stärker zwischen Ost – und Westdeutschen auftreten als noch vor 15 Jahren, könnten auch diese Ursache haben: Deutschland gehört kulturräumlich zu Mitteleuropa, zu Ländern wie der Schweiz oder Österreich, aber auch zu Polen, Tschechien oder Ungarn.

(von Antje Hermenau)

Mitteleuropa war über Jahrhunderte hinweg der Kern des alten Europas: Reformation, Hu-manismus, Buchdruck – alles Meilensteine einer eigenen Entwicklung in dieser Region. Deutsch-land war die Brücke zwischen der romanischen und der slawischen Welt. All das wurde quasi über Nacht abgeschnitten, als die Mauer gebaut wurde. Im Osten wurden die Bürger von der deutsch – romanischen Geschichte mit dem Kolonialismus abgetrennt, in Westdeutschland von der deutsch – slawischen mit dem Kollektivismus. Während aber die Deutschen im Osten im Allgemeinen mit ihren Werten im mitteleuropäischen Kulturraum verblieben, fühlten sich die Deutschen im Westen offensichtlich in großer Zahl recht schnell wie Westeuropäer oder Südwesteuropäer.

Der Eiserne Vorhang und die Westbindung haben bis heute ganze Arbeit geleistet. Die jahrhundertealte kulturräumliche Identität eines Mitteleuropäers besteht auch darin, zu kooperieren, weil man zu klein ist zum Stänkern; zu produzieren, weil man keine Kolonialreiche aufbauen kann oder will; zu integrieren, weil man auf kleinem Raum zwischen vielen Völkern und deren Ländern siedelt und zu philosophieren, weil man sich gegenseitig zum Nachdenken anregt. Timothy Garton Ash nannte Mitteleuropa mal ein „Königreich des Geistes“.

Dieses Mitteleuropa ist mittelständisch, in Wirtschaft und Gesellschaft. Es wurde von Christen geprägt: von katholischer Soziallehre genauso wie von protestantischer Arbeitsmoral. Es arrangiert sich immer wieder irgendwie mit Russland, auch wenn das nicht immer leicht ist und das 20. Jahr-hundert tiefe Wunden im ehemaligen Ostblock geschlagen hat. Wir kennen unsere Möglichkeiten, schätzen sie realistisch ein und leben damit. Westdeutsche sind emotional inzwischen stark an französische, italienische oder britische Auffassungen gebunden. Dass das aber eher Mimikry als Mentalitätswandel ist, wurde sichtbar, als (West-)Deutschland ziemlich schnell alleine dastand, nachdem 2015 mehr als eine Million Migranten nach Deutschland kommen durften. Sie ließen sich nicht nur nicht nach Ungarn, Polen oder Österreich verteilen, sondern auch die Franzosen, die Italiener und die Briten verweigerten die Aufnahme. So entwurzelt wie sie sind, merken die meisten Deutschen nicht einmal, dass sie in Europa isoliert sind. Innerdeutsch lacht man über uns Sachsen. Innerhalb Europas lacht man über die Deutschen.

Antje Hermenau, 1964 in Leipzig geboren, Sprachlehrerin, Verwaltungswissenschaftlerin, Politikerin, Unternehmerin. Lebt in Dresden. Mutter eines Sohnes.

