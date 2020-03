Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung sucht das Landespolizeipräsidium nach dem 46-Jährigen, der am Dienstagmittag (24.03.2020), gegen 14:30 Uhr in der Lortzingstraße in Saarbrücken – Dudweiler eine 48-jährige Frau auf offener Straße tötete.

Nach vorliegenden Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann noch mit einem Messer bewaffnet und gefährlich ist. Das von ihm genutzte Fahrzeug wurde zwischenzeitlich im Bereich Sulzbach verlassen aufgefunden, sodass davon ausgegangen wird, dass er sich noch im Sulzbachtal bzw. Saarbrücker Raum aufhalten und zu Fuß unterwegs sein könnte.

Die Polizei warnt eindringlich davor Personen, die als Tramper unterwegs sind mitzunehmen.

Personenbeschreibung:

ca. 180cm groß

athletische Figur

Bart

Glatze bzw. nur noch Haarkranz

Bundeswehr Tarnhose

dunkler Pulli/Kapuzenpulli

führt Rucksack mit sich

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 oder an jede andere Polizeidienststelle.