In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:00 Uhr wurde die verglaste Eingangstür des Büros der AfD in der Brudergasse in Saalfeld durch einen Unbekannten mit Pflastersteinen angegriffen und beschädigt. Ein Zeuge hörte zwei dumpfe Schläge und sah dann eine dunkle Gestalt in Richtung Marktplatz davonrennen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Ähnliche Beiträge