Rostock: Gegner blockieren #AfD-Demo und werden festgenommen

Rostock-Everzhagen: Rund 1200 Menschen nahmen nach Angaben der Veranstalter an der Versammlung der AfD teil, die von wütenden Gegenprotesten begleitet wurde. Einige Blockierer versuchten den Demonstrationszug aufzuhalten und wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Der Versammlungszug konnte sich weiter in Bewegung setzen. Nach unseren Informationen gab es Gewalt ausschließlich auf Seiten der Gegendemonstranten.

Ein Livestream von der Veranstaltung kann hier angesehen werden.

Der Polizeibericht wartet mit etwas mageren Zahlen auf, zudem wird nicht klar gestellt, aus welchem Lager Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet wurde:

Der heutige Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem angemeldeten Aufzug und mehreren Gegendemonstrationen ist beendet. Insgesamt waren 590 Polizeibeamte aus Mecklenburg-Vorpommern sowie aus Berlin, Bremen und Niedersachsen im Einsatz.

Gegen 21:30 Uhr endete der zumeist friedliche Demonstrationsabend im Rostocker Stadtteil Evershagen. An dem von der AFD angemeldeten Aufzug nahmen ca. 600 Personen teil. Etwa 700 Teilnehmer wurden bei den Gegendemonstrationen gezählt. Insgesamt wurden 10 Ermittlungsverfahren u.a. wegen Verstoß Versammlungs-/ Waffengesetz, Widerstand bzw. Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung eingeleitet. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen in diesem Zusammenhang dauern teilweise noch an.