Mit einem Stein soll ein 25 Jahre alter Mann aus dem Irak am Freitagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber „Im Entenbad“ auf einen 22-jährigen Mitbewohner aus Afghanistan eingeschlagen und ihn hierbei erheblich im Kopfbereich verletzt haben. Zudem fügte er dem Opfer nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Messer eine Verletzung an der Hand zu. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 25-jährige Angreifer wurde von der Polizei festgenommen. Wegen des Verdachts auf Alkohol- bzw. Drogeneinfluss musste er sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und die Nacht, zur Verhinderung weiterer Straftaten, anschließend in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe für den Streit sind bislang nicht bekannt. Neben dem Festgenommenen, stand auch das 22-jährige Opfer unter Alkoholeinfluss.