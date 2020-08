Montage / Screenshot Youtube

Am Stürmchen auf den Reichstag, über das sich Dauer-Malle-Urlauber Oliver Flesch so echauffiert, als wäre er noch immer bei der BILDerberg-Zeitung, war übrigens auch ein Parteigenosse seines Lieblingsabgeordneten beteiligt. Wenn ein Mainstreamjournalist die Fronten wechselt, bleibt es meist dabei, er schreibt den Leuten nach dem Mund, die ihn bezahlen. So vielleicht auch in diesem Fall.

Auch Querdenken-Organisator Michael Ballweg kriegt sein Fett weg, weil er „ohne Not“ einen Friedensvertrag gefordert habe.

Aus den beiden Versatzstücken macht Flesch: Als „Reichsbürger“ & Neonationalsozialisten versuchten, den Reichstag zu stürmen, verlor die „Querdenken“-Bewegung ihre Unschuld

Wer nach diesen harmlosen Bildern schon die Hosen voll hat, braucht für die Zukunft kräftige Inkontinenzeinlagen.