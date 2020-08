In der Krone schildert die Witwe des 67-jährigen Rentners, noch einmal den brutalen Angriff durch eine „Gruppe Jugendlicher“ vor einer Moschee im Problembezirk Favoriten. Der Täter, ein „18-Jähriger“ habe ihrem Mann unvermittelt in den Bauch getreten – einfach so. Dadurch stürzte das Opfer mit dem Kopf auf die Gehsteigkante und lag wochenlang im Koma. Dann starb der Familienvater.

„Ich hab immer gesagt: Ich lebe in Klein-Anatolien“, wird die Witwe weiter in der Zeitung zitiert. Als Inländer sei man schon fast ein Exot gewesen. Nur wegen des Alters seien sie nicht weggezogen, so die Frau weiter. Nach dem schrecklichen Tod des Ehemannes wurde die Wohnung dann doch verkauft. Fünf Jahre Haft hat der Täter kassiert – für die Hinterbliebenen klafft die Lücke, die der Tod des geliebten Ehemannes und Vaters hinterlassen hat, ein Leben lang.