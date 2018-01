Reichsbürgermeldung: Anzeige gegen Berliner Grundschullehrer wegen Verbreitung „rechter Verschwörungstheorien“

„Als „Volkslehrer“ verbreitet Nikolai N. im Internet Verschwörungstheorien und hetzt gegen Juden. Tagsüber unterrichtet er Englisch, Musik und Sport“, das schreibt der Tagesspiegel. Auch der Stern ist auf den Fall aufmerksam geworden: „Die Berliner Sentsverwaltung für Bildung hat den Mann angezeigt und eine sogenannte „Reichsbürgermeldung“ an die Innenbehörde übermittelt.“

Nikolai N. bedankte sich in einem neuen Video für die „Werbung“:

Ich nehme hier Stellung zu dem großartigen Artikel im Tagesspiegel über meine Arbeit. Ein besonderer Dank geht raus an Sebastian Leber für die aufwändige Recherche und den informativen Artikel! Sebastian, wir kämpfen gemeinsam!

Der „Volkslehrer“ betreibt auch eine eigene Webseite (volkslehrer.info), auf der man sich in sein „Klassenbuch“ eintragen kann. Seine Videos sind bisher offenbar noch keiner Zensur zum Opfer gefallen. Hier ein Beispiel, wie Nikolai N. die Proteste iranischer Regimekritiker in Berlin (!) kommentiert.

Ist das eine „rechte“ Verschwörungstheorie? In linken und linksextremen Kreisen und dazugehörigen „Alternativmedien“ wird der Iran als Gegenspieler zu den USA geradezu glorifiziert. Entsprechende Artikel findet man auf einschlägigen Internetseiten oder auch im „Muslim-Markt“, deren Betreiber bekennender Islamist und Bruder der Integrationsbeauftragten Özoguz ist.

Der Volkslehrer singt auch gegen TTIP, ist das rechts?

Was hat das mit sogenannten „Reichsbürgern“ zu tun?

Durchsucht man den Kanal des „Volkslehrers“ findet sich kein Video zu den üblichen Themen „Gelber Schein“, „RuStaG“ oder „BRD GmbH“ u.ä. Was hat also der Begriff „Reichsbürgermeldung“ in der Berichterstattung zu suchen?