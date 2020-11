Regierungserklärung zum Lockdown

By

Theater, Kinos und öffentliche Erholungszentren, einschließlich Schwimmbäder, Turnhallen und Saunas, bleiben geschlossen, während neue Beschränkungen eingeführt wurden, um soziale Kontakte einzuschränken. Merkel will außerdem „europaweit“ das Ski fahren verbieten. Laut Kanzleramtschef Braun können die Einschränkungen bis in den März andauern.

Es geht den Staat schlicht nichts an, wer in seinen privaten Wohnräumen wann wen trifft oder mit wem und in welchem Rahmen jemand Weihnachten mit Familie, Angehörigen und engen Freunden feiert. Alice Weidel antwortet auf die Regierungserklärung von Angela Merkel.