Am Samstag wurde auf der Querdenken-Demo in Wien eine Regenbogenfahne zerrissen. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf „Verhetzung“. Neos und Grüne sind wie immer empört. Das ganze Land solle jetzt an allen öffentlichen Gebäuden die Flagge des Regenbogens hissen.

Wie schon berichtet, fand heute in #Wien eine Kundgebung der "Querdenker" statt. Hier ein kurzer Videoabschnitt in dem zu sehen ist, wie auf der Bühne unter tosendem Beifall eine Regenbogenfahne zerrissen wird, da sie als Symbol für "Kinderschänder" verunglimpft wird. pic.twitter.com/csGFFtOehm — Presse Service Wien (@PresseWien) September 5, 2020

Die Grünen rufen zu einer „Demo“ auf. Auch die Gegner haben angekündigt, die Aktionen zu stören.

Heute 19 Uhr Platz der Menschenrechte. Um 14 Uhr erzähle ich auf @Oe24at wieso wir zur Demo aufrufen und was wir fordern. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/m2TMRSgZ79 — Ewa Ernst-Dziedzic (@dziedzic_ewa) September 7, 2020

