Folgt uns auf Telegram und Gab

Recklinghausen: Heute fand ab 18 Uhr in der Innenstadt eine genehmigte protürkische Kundgebung unter dem Thema „Demonstration und moralische Unterstützung für das türkische Volk“ statt, berichtet die Polizei. An der Veranstaltung nahmen in der Spitze bis zu 250 Personen teil. Die Kundgebung endete um 20.15 Uhr. Sie verlief insgesamt störungsfrei.

Almanya Recklinghausen. Toplanmak için neden bu kadar geç kaldı vatan sevdalı gurbetçiler derseniz, çalışan insanlar. Terör yandaşları devletten geçindiği için zamanları çok, devleti sömürüyorlar, bol bol sokaktalar, ait oldukları yerde. #BarışPınarıHarekatı’na destek🇹🇷 pic.twitter.com/eTyaJg8ya5 — Bahar (@Unlsy8383) October 20, 2019