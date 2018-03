Realsatire: Heute ist Welttag gegen #Internetzensur – Hashtag kapern #truthfindsaway

Ausgerechnet die von George Soros gesponserten „Reporter ohne Grenzen“ wollen heute mit Popsongs gegen die Zensur vorgehen.

Zum Welttag gegen Internetzensur am 12. März veröffentlicht Reporter ohne Grenzen die Uncensored Playlist. Sie nutzt Musik als Schlupfloch, um zensierte Artikel über Streaming-Dienste in Ländern zu verbreiten, in denen autokratische Herrscher das freie Wort unterdrücken. Journalisten aus China, Ägypten, Thailand, Usbekistan und Vietnam haben mithilfe lokaler und internationaler Künstler jeweils zwei ihrer Texte zu Pop-Songs gemacht. Über Streaming-Dienste lassen sich die zehn Songs weltweit anhören – auch in den Heimatländern der Journalisten, in denen die Originaltexte wegen der strengen Zensur nicht erscheinen dürfen. Der Hashtag der Kampagne ist #truthfindsaway.

Auf der Liste fehlen noch ein paar Länder, beispielsweise Großbritannien, das den Identitären Martin Sellner an der Einreise hinderte, weil er eine Rede am Speakers Corner halten wollte oder die sogenannte Bundesrepublik, in der seit dem NetzDG des künftigen Außenministers Heiko Maas, das gesprochene Wort keine öffentliche Sache mehr ist. Während die großen Netzkonzerne weiter ihre Kampagnen der bunten, vielfältigen politischen Korrektheit fahren, zeigen ihre Handlanger auf jene Regime, mit denen sie verbündet sind und bereits die nächsten Kriege anzetteln.

Als Gegenmaßnahme zu dieser verlogenen Aktion wollen heute zahlreiche Aktivisten den Hashtag #truthfindsaway kapern und darunter über Zensur in westlichen Staaten berichten.