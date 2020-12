Am 12. Dezember findet sich ganz Deutschland zusammen, um gemeinsam den Freiheitsgeist in die kühlen Straßen der hessischen Finanzhauptstadt und die Wiege der Demokratie zu bringen, teilt das Bündnis auf der Webseite Querdenken 69 mit. Auf dezentralen Schauplätzen über die gesamte Innenstadt verteilt finden simultane Kundgebungen einzelner Initiativen statt. Anschließend wird es einen Demo-Umzug auf dem Innenstadt-Ring geben. Die Aufstellung des Aufzugs erfolgt dezentral an den jeweiligen Standorte oder in erreichbarer Nähe über eine Übergangsstrasse.

Auf unterschiedlichen Bühnen treten auf:

Michael Ballweg

Schwrz VYCE

Nana Lifestyler

Thomas Berthold

Sebastian (Fakten, Frieden, Freiheit)

… sowie weitere spannende Gäste!

Alle Infos zur Anfahrt und dem Ablauf auf https://querdenken-69.de/12-12-2020