Am Nachmittag startete der Protestzug der Querdenker durch Frankfurt am Main. Mehrere Gegendemos blockierten die Veranstaltung. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, da man mit Gewalt rechnete. Von welcher Seite die Gewalt ausgehen könne, wurde im Vorfeld nicht gesagt, doch es war klar, dass die starke linke Szene in Frankfurt gemeint war. Und so kam es zu den üblichen Vorfällen.

Da der Aufforderung, die blockierte Strecke freizumachen, nicht nachgekommen wurde, musste der Wasserwerfer eingesetzt werden.



//#ffm1411 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) November 14, 2020

Das passte linken Tastaturheld*innen so gar nicht. Stattdessen forderten sie die Auflösung der friedlichen Querdenken-Versammlung.

Was ich von Euch erwarte, ist, daß ihr die Querdenker Demo auflöst, da sie den Auflagen nicht nachkommen. Unfassbar, Wasserwerfer gegen die Gegendemonstranten einzusetzen 😡 — Beate Geibel (@beategeibel66) November 14, 2020

Die Zeit des Aufzug "Querdenker" ist verstrichen, dieser wurde daher aufgelöst.



Die Demonstrierenden bewegen sich nun zur Kundgebung am #Rathenauplatz. Dies wird durch unsere Kräfte begleitet.



//#ffm1411 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) November 14, 2020

RT Deutsch hat das Geschehen ebenfalls in einem Livestream festgehalten.